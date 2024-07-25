طقس العراق.. ثلاث محافظات تقترب من الـ50 مئوية

2024-07-25 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل ثلاث محافظات درجات حرارة تصل الى 48 مئوية.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس مشمساً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار 45، وكركوك ونينوى وصلاح الدين وواسط وديالى وبابل 44، والبصرة وميسان وذي قار 48، ودهوك 40، والسليمانية 42، وأربيل 43".

وأضاف، أن "يوم السبت، سيكون الطقس مشمساً وحاراً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الأحد القادم، سيكون الطقس مشمساً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "يوم الاثنين، سيكون الطقس مشمساً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".