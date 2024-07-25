2024-07-25 10:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار نفط البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تراجع الخام فيالأسواق العالمية.

وانخفضتأسعار خام البصرة الثقيل 99 سنتاً ليصل إلى 76.39 دولاراً، كما انخفض خام البصرةالمتوسط 99 سنتاً أيضاً ليصل إلى 79.29 دولاراً.

وانخفضتأسعار النفط العالمي مع تغلب المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخامفي العالم، وتوقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط علىالمكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.