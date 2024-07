مستشفى الجبايش يستأنف عمليات الأنف والأذن والحنجرة بعد توقف دام 10 سنوات

2024-07-25 10:24:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أعلن مستشفى قضاء الجبايش العام عن استئناف إجراء العمليات الجراحية للأنف والأذن والحنجرة بعد توقف دام 10 سنوات. وأكد مدير المستشفى، الدكتور كرار الأسدي لشبكة اخبار الناصرية أن صالات العمليات مجهزة بالكامل بالمعدات الطبية اللازمة، وأن فريقًا متخصصًا من الأطباء في مجال جراحة الأنف والأذن والحنجرة قد...

