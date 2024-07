وفاة لاعب شاب في سوق الشيوخ بنوبة قلبية خلال مباراة كرة قدم

2024-07-25 10:24:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توفي اللاعب الشاب عباس فاضل مساء اليوم بنوبة قلبية خلال مباراة كرة قدم في ملعب بسوق الشيوخ بمحافظة ذي قار. وبحسب شهود عيان تحدثوا لشبكة اخبار الناصرية فقد سقط اللاعب فجأة قرب دكة البدلاء أثناء استراحة ما بين الشوطين، وفارق الحياة على الفور. يذكر أن الشاب من سكنة...

