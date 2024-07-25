الاتحاد الارجنتيني يتقدم بشكوى لدى "فيفا" بشأن أحداث مباراة المغرب

2024-07-25 10:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانا يعترض فيه على أحداث مباراة المغرب التي انتهت بفوز أسود أطلس بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وقال الاتحاد الأرجنتيني في بيان على لسان رئيسه تشيكي تابيا: "لقد تعرضنا لموقف مؤسف في سانت إيتيان، وانتظرنا في غرفة تبديل الملابس ما يقرب من ساعتين واضطر لاعبونا للعودة مجددا لإجراء الإحماء وخوض المباراة التي قرر حكم الساحة إيقافها بسبب شغب الجمهور المغربي".

وأضاف: "لقد تعرض الوفد الأرجنتيني لعنف غير مبرر ويتعارض مع قواعد المنافسة".

وكشف رئيس الاتحاد الأرجنتيني: "كما أنه لم يتم الاستماع إلى آراء قائدي الفريقين (أشرف حكيمي ونيكولاس أوتاميندي) اللذين أكدا أنه لا ينبغي استئناف المباراة".

وأكد تشيكي تابيا أن الاتحاد الأرجنتيني تقدم بشكوى للجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض العقوبات على المتورطين في هذه الأحداث.

وكان مراسل قناة TYC سبورتس الأرجنتينية، أكد أن أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب رفض فكرة استئناف المباراة.

واستنكر حكيمي أحداث الشغب قائلا إنها تشوه صورة الجماهير الوفية لمنتخب المغرب.

واقتحمت الجماهير المغربية الملعب، في الثواني الأخيرة من المباراة، بعدما أحرز منتخب الأرجنتين هدفا بدا أنه التعادل (2-2)، في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع.

وأشعلت الجماهير المغربية الألعاب النارية، وألقتها على مقاعد بدلاء الأرجنتين، بالإضافة لقذف زجاجات المياه على راقصي التانغو، خلال اقتحام أرض الملعب.

وهو ما اضطر الحكم لإيقاف المباراة، ولعب 3 دقائق فقط بعد توقف دام لما يزيد عن ساعتين، لكنه ألغى الهدف الأرجنتيني عقب مراجعته، لتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلس (2-1).