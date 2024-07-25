2024-07-25 10:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اظهر التقرير السنوي للامم المتحدة أن العالم قد تراجع 15 عاما إلى الوراء بشأن الامن الغذائي، وحذر أن العالم يتخلف بشكل كبير للقضاء على الجوع. عانى حوالي 733 مليون شخص الجوع في عام 2023، أي ما يعادل واحداً من كل 11 شخصاً على مستوى العالم وواحداً من كل خمسة في أفريقيا، وفقاً لأحدث تقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي نشرته خمس وكالات متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ويحذر التقرير السنوي الذي تم إطلاقه هذا العام في سياق الاجتماع الوزاري الأول لفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التابع لمجموعة العشرين في البرازيل، من أن العالم يتخلف بشكل كبير