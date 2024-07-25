2024-07-25 10:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل ثلاث محافظات درجات حرارة تصل إلى 48 مئوية. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “غداً الجمعة، سيكون الطقس مشمساً وحاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”، مبيناً أن “درجات الحرارة العظمى ليوم غد في بغداد وكربلاء […]

ظهرت المقالة قريبة من الخمسين.. درجات الحرارة ترتفع في ثلاث محافظات جنوبية أولاً على ايشان.