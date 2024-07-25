2024-07-25 10:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن، كشف مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس، عن أمل جديد يلوح بشأن المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الأسرى. وقال إن الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل في مراحلها الختامية ومن الممكن […]

ظهرت المقالة مسؤول أمريكي يؤكد: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة “بمراحله الختامية” أولاً على ايشان.