الاستخبارات تحكم قبضتها على تاجر آثار وارهابيين اثنين في صلاح الدين

2024-07-25 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، القبض على تاجر آثار وارهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارزها المختصة بمكافحة الارهاب في محافظة صلاح الدين نفذت عمليات نوعية منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية أسفرت خلالها عن القاء القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهم وفق المادة 4 ارهاب".

واضافت انه "ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بعدة هجمات ارهابية بالمحافظة في وقت سابق"، مبينة انه "وبعملية أخرى تمكنت مفارزها من القاء القبض على متهم يقوم بالمتاجرة بالقطع الاثرية والتي تعود الى عصور تاريخية قديمة".

وتابعت الوكالة أنها "دونت اقوال المتهمين واعترفوا صراحة عن التهم الموجهة اليهم وصدقت قضائياً"، مؤكدة أنه "تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".