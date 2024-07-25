عبر "بغداد اليوم".. وزير النفط يعلن زيادة المنافع الاجتماعية إلى 10 ملايين دولار

2024-07-25 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، زيادة مبالغ المنافع الاجتماعية من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.

وقال السواد في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه" افتتح اليوم احد الشوارع في منطقة ابو صخير بمحافظة البصرة بطول خمسة كيلو متر تقريبا"، مؤكدا "العمل على تقديم افضل الخدمات للمواطنين بعد زيادة مبالغ المنافع الاجتماعية".

وأضاف، اننا" نعمل على انجاز مشاريع طرق ومدارس ومراكز صحية ومستشفيات وغيرها ووجهنا بسرعة انجاز المشاريع خدمة للمواطنين".

وأشار الى انه "جرى اليوم افتتاح مدرسة نموذجية في قضاء الزبير بسعة 22 صفًا إضافة الى قاعات ومختبرات ومكتبة وغيرها"، لافتا الى ان "هذه المدرسة ستساهم في استيعاب عدد كبير من الطلبة في قضاء الزبير وسنعمل على انشاء مدارس أخرى وفق المواصفات العالمية".

يشار الى ان المنافع الأجتماعية هي المبالغ التي تخصص من قبل الشركات النفطية مقابل كل عقد تطوير من الحقول النفطية والذي يخضع لصلاحيات المحافظات المنتجة نفطيا وتحت مراقبة دوائر التدقيق والرقابة المالية

وفي وقت سابق أعلن وزير النفط حيان عبد الغني عن تقديم الوزارة طلبًا إلى الحكومة المركزية للاستفادة من المنافع الاجتماعية لإنشاء مشاريع بنى تحتية حقيقية وليست ترقيعية، فيما اشار الى أن صرف هذه المبالغ سيكون خاضعا لرقابة الدوائر المعنية في وزارة المالية.