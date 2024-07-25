الهجرة توزع 952 حصة إغاثية بين متضرري التصحر في البصرة

2024-07-25 12:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، توزيع 952 حصة إغاثية بين متضرري التصحر في محافظة البصرة.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقها الميداني في البصرة وزع مساعدات إغاثية متنوعة بين (952) أسرة نزحت اثر التصحر والجفاف إلى مركز المحافظة وأقضيتها"، مبينة ان "ذلك جاء في إطار تنفيذ حملة إغاثة ومساعدة الأسر النازحة اثر التصحر والجفاف في المحافظات الجنوبية".

واضافت ان "المساعدات الموزعة تضمنت حصة الاسرة الواحدة (سلة غذائية وسلتين صحية)"، مؤكدة "استمرار فروعها بتسجيل وإدخال بيانات تلك الأسر ضمن قاعدة بياناتها والمتابعة الميدانية لأوضاعها وتقديم كافة أنواع الدعم لها".