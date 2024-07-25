2024-07-25 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن محافظة بغداد، عبدالمطلب العلوي، اليوم الخميس، عن قرب المباشرة بإنشاء 15 جسراً ومجسراً في عموم مداخل بغداد لفك الاختناقات المرورية.

وقال العلوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية طرق وجسور محافظة بغداد ستباشر بإنشاء 8 مجسرات جديدة وتطوير وتوسعة 7 مجسرات أخرى بمجموع كلي يبلغ 15 جسراً ومجسر، ضمن مشاريع تطوير مداخل العاصمة بغداد التي مولتها وتشرف على تنفيذها لفك الاختناقات المرورية".

وأضاف، أن "محافظة بغداد ستنفذ مجسرات فوقية تعمل كاستدارة للسيارات عدد 8 ضمن مداخل بغداد لكون المداخل ستكون بمواصفات طرق سريعة وستلغي كافة الاستدارات الأرضية لمنع الحوادث المرورية".

وتابع، "كما سيتم توسعة وتطوير جسور ومجسرات عدد 7 لغرض معالجة الاختناقات المرورية وتوسعة مداخل بغداد".