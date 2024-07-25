الإعمار: الحوادث انعدمت على طريق بغداد ـ الكوت

2024-07-25 12:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الخميس، انعدام الحوادث على طريق بغداد ـ الكوت بعد إصلاح الأجزاء المتضررة منه.

وقال مدير عام شركة حمورابي عبد الرزاق المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراحل عديدة يتضمنها طريق بغداد ـ الكوت منها أعمال صيانة وتوسعة الطريق"، مشيرا الى أن "شركة حمورابي ملتزمة بتوسعة 60 كيلو متراً وبواقع 120 كيلو متراً للجانبين".

وأوضح، أن "العرض القديم للشارع كان 5 أمتار أما الجديد فيبلغ 12 متراً"، منوها بأن "الأعمال شملت البوكس الترابي للتوسعة وكذلك أعمال فرش طبقة السبيس والتبليط بثلاث طبقات، والطبقة الأخيرة من البولمرية بسمك 5 سم، فضلاً عن إنشاء 150 قنطرة صندوقية على طول مقطعي الطريق وكذلك 150 قنطرة لتصريف المياه، حيث وصلت هذه الأعمال الى نسبة إنجاز 90 بالمئة".

وأشار، الى أنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتأكيدات وزير الإعمار بضرورة إنجاز المشروع ضمن السقف الزمني، فمن المؤمل أن تنجز أعمال الاسفلت خلال سبعة أيام وبعدها تتم المباشرة بأعمال تأثيث الطريق".

وأضاف، أن "الحوادث على هذا الطريق انعدمت، بعد إصلاح الأجزاء المتضررة منه".