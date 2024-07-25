2024-07-25 12:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار الذهب بنحو واحد في المئة، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد توفر المزيد من المؤشرات بشأن موعد ومقدار خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لأسعار الفائدة هذا العام.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2377.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0517 بتوقيت بغداد. كما انخفضت العقود الامريكية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2376.70 دولار.

وتترقب الأسواق قراءة الناتج المحلي الإجمالي الامريكي المقرر صدورها عند الساعة 1230 بتوقيت غرينتش وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الامريكي، المقرر نشرها غدا الجمعة بحثا عن مزيد من المؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 28.18 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى 940.40 دولار. ونزل البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 918.63 دولار.

المصدر: وكالات