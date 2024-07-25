كمين محكم يطيح بسارق محترف نفذ عدة عمليات في بغداد

2024-07-25 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، الإطاحة بسارق محترف نفذ عدة عمليات في جانب الكرخ من بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد استنجاد احد المواطنين بمفارز فوج طوارىء بغداد الكرخ الاول حول تعرض دراجته النارية الى السرقة من احد المتهمين ضمن قاطع مسؤولية الفوج مصطحبا معه مقطع فيديو يتضمن الحادثة بالكامل".

واضافت أن "مفارز الفوج وبالتعاون مع مكتب مكافحة الاجرام شرعت باغلاق مداخل ومخارج القاطع ونصب كمين محكم اسفر عن القاء القبض على السارق".

وأكدت الوزارة ان "السارق اعترف بقيامه بعدة سرقات حيث تم تسليمه الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".