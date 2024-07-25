بالأرقام.. كردستان يكشف عن عدد حالات الغرق منذ بداية العام الحالي

2024-07-25 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني في كردستان، سركوت كاراش، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عدد حالات الغرق في الإقليم منذ بداية العام الحالي.

وقال كاراش في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم تسجيل 49 حالة غرق في إقليم كردستان منذ بداية العام الجاري".

وأضاف انه "تم الإبلاغ عن 9 حالات في أربيل، ومثلها في السليمانية، و6 في دهوك، والحالات الأخرى في حلبجة وكرميان ورابرين وسوران".

وكان مجلس حماية وتأهيل البيئة في إقليم كردستان، اعلن في وقت سابق أن معدل الغرق بين الشباب أعلى بتسع مرات من معدله بين كبار السن.