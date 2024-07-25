عداءان يمثلان العراق ببطولة العالم للشباب في بيرو

2024-07-25 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن الاتحاد العراقي المركزي لألعاب القوى عن تأهل عداءين اثنين رسمياً للمشاركة في منافسات بطولة العالم للشباب بألعاب القوى التي ستقام في عاصمة البيرو ، ليما شهر آب المقبل.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة زيدون جواد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" تأهل العداءين جاء عن جدارة واستحقاق بعد تسجيلهما أرقاماً تأهيلية مكنتهما من الحصول على مقعدين في بطولة العالم".

وأضاف جواد أن " العداء مقتدى علي رحيم، سجل رقماً تأهيلياً في فعالية 400 متر حواجز قدره (52,71) ثانية، خلال مشاركته في بطولة أزمير الدولية التي أقيمت نهاية شهر حزيران الماضي والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس وبطولة العالم للشباب، وكذلك الحال بالنسبة للعداء عباس عودة نمر، الذي يمتلك رقماً جيداً قدره (51,50) ثانية، سجله خلال مشاركته في بطولة آسيا للشباب التي أقيمت في دولة الإمارات العربية وبطولة العرب تحت 23 عاماً التي نظمتها مصر".

وأوضح جواد ،أن" هناك محاولات ومخاطبات مع الاتحاد الدولي للعبة من أجل مشاركة العداء مصطفى محسن حزام، صاحب أفضل إنجاز في آسيا والحائز على وسامين أحدهما فضي والآخر برونزي، في بطولة آسيا بفعاليتي (1500 م و 3000م)، مؤكداً، أن اتحاد اللعبة يسعى جاهداً لزج هذين العداءين في معسكر تدريبي يلبي الطموح، ويسهم برفع قدراتهما الفنية والبدنية قبل المشاركة في بطولة العالم للشباب".