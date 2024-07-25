اختبار يثبت عن تعاطي أسماك قرش في البرازيل "للكوكايين"

2024-07-25 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - البرازيل









أظهرت اختبارات وجود أثر للكوكايين في أنسجة أسماك قرش قبالة سواحل مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.





وكتب علماء في دراسة نشرت في دورية "ساينس أوف ذا توتال إنفيرونمنت" Science of the Total Environment العلمية أن المنشط القوي وجد طريقه للحيوانات المفترسة بسبب إطلاقه المستمر من مرافق معالجة مياه الصرف الصحي التي لا تقوم بمهمتها كما ينبغي.





كما أن بعض الأسماك ربما تكون قد هاجمت حزم الكوكايين التي فقدها مهربون في البحر قبالة سواحل البرازيل أحد أكبر أسواق المخدرات في العالم.





ووفقا لدراسة أجراها معهد أوزوالدو كروز للعلوم والتكنولوجيا والصحة، فإن 13 عينة من أسماك القرش البرازيلية ذات الأنف الحاد التي فحصها العلماء على مدى ما يقرب من ثلاث سنوات أثبتت جميعها وجود كوكايين في أنسجة العضلات والكبد.



