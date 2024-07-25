بسبب عيوب في الصناعة.. "بي أم دبليو" تستدعي أكثر من ربع مليون سيارة

2024-07-25 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الولايات المتحدة





استدعت شركة بي أم دبليو أكثر من 291 ألف سيارة دفع رباعي في الولايات المتحدة، لأن القضبان الداخلية يمكن أن تنفصل في حالة وقوع حادث، ما يزيد من خطر الإصابة.





ويغطي الاستدعاء بعض سيارات الدفع الرباعي "أكس3" من طراز 2018 حتى 2023، بسبب عيوب في الصناعة، وفقا لأسوشيتد برس.





وتقول الشركة في الوثائق التي نشرها منظمو السلامة في الولايات المتحدة إن التجار سيستبدلون براغي القضبان الخلفية المرتبطة بجسم السيارة. وتتوقع الشركة إخطار المالكين برسالة تبدأ في 30 أغسطس.





وأوضحت بي أم دبليو في الوثائق التي نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنه في حالات نادرة قد يتضرر الجزء الملحق بالجسم.





ووفقا للوثائق فإن الشركة اكتشفت المشكلة في أغسطس من عام 2022 بعد "حادث تصادم خلفي شديد" يتعلق بسيارة أكس3 موديل 2022. وقد تم تزويد بي أم دبليو بالوثائق القانونية في هذه القضية في شهر مارس من هذا العام، عندما تمكنت من فحص السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.





ولا تذكر الوثائق ما إذا كان أي شخص قد أصيب بسبب المشكلة. وطلبت وكالة أسوشيتد برس، الأربعاء، التعليق من الشركة، دون الحصول على رد.















