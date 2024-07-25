2024-07-25 12:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

وزارة الهجرة توزع أكثر من (900) حصة أغاثية بين الأسر النازحة جراء التصحر في البصرة





بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق جابرو ...

وزع الفريق الميداني التابع لفرع الوزارة في محافظة البصرة، مساعدات إغاثية متنوعة بين (952) أسرة نزحت اثر التصحر والجفاف إلى مركز المحافظة وأقضيتها, جاء ذلك في إطار تنفيذ حملة إغاثة ومساعدة الأسر النازحة اثر التصحر والجفاف في المحافظات الجنوبية .





وأكدت الوزارة ان:" المساعدات الموزعة تضمنت حصة الاسرة الواحدة (سلة غذائية وسلتين صحية)، مؤكدة استمرار فروعها بتسجيل وإدخال بيانات تلك الأسر ضمن قاعدة بياناتها والمتابعة الميدانية لأوضاعها وتقديم كافة أنواع الدعم لها".