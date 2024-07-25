البنك المركزي يحذر من تداول أوراق تذكارية فئة مليون دولار أمريكي

2024-07-25 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، من تداول أوراق تذكارية فئة مليون دولار أمريكي.

وذكر البنك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "يجدد التحذير من ترويج أوراق تذكارية من فئة مليون"دولار أمريكي تُستعمل للنصب والاحتيال على المواطنين"، مؤكداً على "ملاحقة الجهات الأمنية والرقابية للاشخاص الذين يقومون بترويج هذه الاوراق التذكارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وان أعلى فئة بالتداول للدولار الأمريكي هي فئة 100 دولار".

واضاف ان "الورقة التذكارية المذكورة غير متداولة في أسواق النقد العالمية إذ انها صادرة عن جمعية المليونيرات الامريكية، ولا تعد هذه الورقة نقدية لكونها غير صادرة عن البنك الفيدرالي الامريكي ولا تمثل أي سند مالي، وتُستعمل لأغراض الإهداء فقط".

وكان البنك المركزي العراقي حذر في شباط 2020 من تداول فئة "المليون" دولار لكونها ورقة غير نقدية.