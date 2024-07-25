وزير العمل يوجه بشمول العاملين في مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي

2024-07-25 14:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، بشمول العاملين في مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية بالضمان الاجتماعي.

وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزيرها احمد الاسدي أكد خلال استقباله وفداً من المؤسسة على تسهيل الإجراءات الخاصة بشمولهم كونها مؤسسة خيرية غير ربحية تقدم خدمات اجتماعية للفئات الضعيفة، فيما أشار الى أهمية اتباع السياقات القانونية بخصوص ضمان حقوق العاملين وسلامتهم".

وحث الاسدي بحسب البيان، "جميع المؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني على الالتزام بتسجيل العاملين لديهم بالضمان الاجتماعي لانه يوفر لهم الحماية الاجتماعية اللازمة، ويضمن حقوقهم".