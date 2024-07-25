رئيس مجلس القضاء: التعاون الدولي مهم في مجال مكافحة الإرهاب

2024-07-25 14:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، ان التعاون الدولي مهم في مجال مكافحة الارهاب.

وقال زيدان في كلمة له خلال مشاركته في برنامج النهوض بمستوى التعاون الدولي في الملاحقات القضائية تجاه داعش، وتلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المنظمات الأرهابية اتخذت من العراق ساحة لممارسة نشاطها الاجرامي منذ العام 2003"، مبينا ان "القضاء العراقي كان له دور مهم في مجال مكافحة الارهاب".

وشدد على ضرورة "الاستفادة من القدرة العراقية في جمع المعلومات واجراءات التحقيق ومحاكمة الارهابيين"، موضحا ان "التعاون الدولي مهم جدا لمكافحة الارهاب وبدون هذا التعاون لن نستطيع التخلص من هذه الفايروسات الإرهابية التي تشكل خطرا على جميع دول العالم".

ويشارك في البرنامج وفد قضائي ضم نائب رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان ورئيس محكمة استئناف نينوى وعدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الارهاب من مختلف المناطق الاستئنافية وبحضور وفود قضائية من دول البوسنة والهرسك وكندا وألمانيا.