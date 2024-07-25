2024-07-25 14:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بعد تراجع المساحات الخضراء بشكل كبير في إقليم كوردستان والعراق عموماًجراء التغير المناخي وشح المياه والأمطار، تطوع شاب أربيلي لزرع عشرات الأشجار في محاولةللحد من تدهور البيئة، وحباً بمدينته أربيل.

وقالسرباز قادر (39 عاماً) لوكالة شفق نيوز "بدأت هذا العمل عام 2019 حيث كانتهذه المنطقة التي أسكن فيها (حي بيركوتي نوي) جرداء لا أشجار فيها، فبادرت إلى زرعالأشجار وتغيير شكل المنطقة وبدأت بثمان أشجار فقط على حسابي الخاص وقمت بسقيهنيومياً حتى وصل ارتفاع كل واحدة منها أكثر من متر".

وأضاف"واصلت زرع الأشجار وقررت توسيع نطاق العمل حيث قمت بزراعة أعداد كبيرة منمختلف الأشجار والنباتات حتى بلغ عددها الآن أكثر من 120 شجرة".

وحولتكلفة هذه المبادرة، أوضح قادر "تكلفة زراعة الأشجار كلها على حسابي الخاصحيث أقوم بشراء الشجرة وزرعها ومتابعتها بشكل يومي وسقيها وهذا الأمر يتطلب مصاريفيومية خاصة عند شراء الماء للسقي".

ولفتإلى أن "التحدي الذي نواجهه هو عدم التزام بعض الناس بنظافة البيئة ورميالنفايات بين الأشجار وهذا يجعل مهمتي أصعب وأكثر تعباً".

وحولالهدف من هذه المبادرة، بين قادر "أنا ابن هذه المدينة وأحب مدينتي وأحب أيضاًالمساحات الخضراء للحفاظ على جمالية البيئة وحمايتها، إضافة إلى أنني أطمح لتوسيعنطاق عملي ليشمل مدينة أربيل بالكامل لأنني أهتم بالأشجار كما أهتم بأطفالي".

منجانبه، قال دياري حسين، أحد سكان المنطقة، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة كاكسرباز تمثل خطوة مهمة لمدينة أربيل عموماً، حيث أنه عندما بدء عمله كانت هذهالمنطقة جرداء فحولها إلى مكان جميل وهذه النوعية من المبادرات ضرورية جداً خاصةمع ازدياد عدد السيارات والمعامل في أربيل والتي تؤثر سلباً على البيئة، لكن زيادةهذه الحملات الفردية تجعل هذا التأثير ينحسر بشكل ملحوظ".

وكانتمديرية هندسة الحدائق قد قامت بتكريم سرباز قادر على هذه المبادرة تشجيعاً لهولغيره من المواطنين المهتمين بمجال البيئة.