عضو بالقانونية النيابية: تعديل قانون الأحوال الشخصية ينسجم مع الدستور العراقي

2024-07-25 14:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالعضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الخميس، إن قانون الأحوالالشخصية الذي أثار جدلاً شعبياً وسياسياً واسعاً ينسجم مع الدستور العراقي.

وأوضح الخفاجيفي حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أخذ الملاحظات على تعديل قانون الأحوال الشخصيةبطريقة هجينة ونشاز غير مقبول"، مبيناً أن "تعديل قانون الأحوال الشخصيةينسجم مع المادة 41 من الدستور العراقي ولا يختلف عن أصل المادة المصوت عليهادستوريا".

وأشار الى"إمكانية النظر في المقترحات والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية".

وتابع الخفاجي،"ستتم القراءة الاولى لقانون الأحوال الشخصية في الجلسة القادمة، والنظر فيجميع المقترحات والآراء المقدمة على تعديل القانون".

وأمس رفع مجلسالنواب العراقي، جلسته الاعتيادية نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عددمن القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

وحذر الحزبالشيوعي العراقي، من التصويت على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، عادا اياهمكرسا للطائفية والمذهبية.