2024-07-25 14:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكد رئيس مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، اليوم الخميس، ان القطاع المصرفي العراقي استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق نموا في الكثير من المجالات. وقال العبيدي في تدوينة تابعتها الاقتصاد نيوز، إن بيانات القطاع المصرفي العراقي بين 31122022 و3152024، تدل بأن القطاع المصرفي على الرغم من كل التحديات والهزات التي واجهته خلال هذه الفترة الا انه استطاع ان يحقق نموا في الكثير من المجالات وتحديدا في الشمول المالي وأيضا زيادة في موجودات البنوك والمحافظة على حجم الودائع على الرغم من كل ما اثير حول القطاع”. ونشر العبيدي جدولاً يبين كافة الأرقام التي تخص القطاع المصرفي العراقي ما بين 13 كانون الأول 2022، ولغاية 31 أيار 2024، وادناه الجدول الذي نشره العبيدي: