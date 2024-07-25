مدرب السباح حسن علي: هدفنا إعداد اللاعب لأولمبياد لوس أنجلوس

2024-07-25 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

أكد مدرب السباحة مصطفى خضير حسن، المشرف على تدريب اللاعب حسن علي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، أن الهدف من مشاركة اللاعب هو الإعداد لأولمبياد لوس أنجلوس .

وقال حسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" اللاعب يواصل استعداداته المكثفة للمشاركة في هذا الحدث المهم و⁠هدفنا الان تحقيق نتيجة جيدة"، مبيناً أن" اللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة قدما كل الدعم سعياً لإنجاح هذه المشاركة التي تعد الأولى للاعب حسن علي في دورة الألعاب الأولمبية".

وأضاف حسن أن" تحقيق لقب أولمبي ليس بالأمر السهل في الفترة الحالية، لذا فإننا نطمح من خلال هذه المشاركة الى تأهيل اللاعب إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028"، مبيناً أن " تحقيق وسام أولمبي يحتاج الى إعداد خطط مدروسة وبناء لاعبين أولمبيين من الصفر لتحقيق اللقب الأولمبي".