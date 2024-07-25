مصرع 257 شخصا اثر انزلاق التربة في إثيوبيا

2024-07-25 14:36:06 - المصدر: قناة الثامنة

ارتفعت حصيلة انزلاق التربة الذي وقع الاثنين في منطقة يصعب الوصول إليها في جنوب إثيوبيا، إلى مصرع 257 شخصا وقد تصل إلى 500، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير الخميس. وقعت الكارثة الإثنين عقب هطول أمطار غزيرة في جنوب اثيوبيا، في كيبيلي (أصغر قسم إداري) في كينشو الواقعة في منطقة وريدا في غيزي-غوفا، وهي منطقة ريفية جبلية يصعب الوصول إليها. وقال "أوتشا" في تقريره إن "عمليات الإغاثة تتواصل" و"يحفر السكان بأياديهم أو بالمعاول الارض لعدم توافر خيارات أخرى". وأضاف "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى مصرع 500 شخص، استنادا إلى المعلومات التي قدمتها السلطات