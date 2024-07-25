القاضي حنون: النزاهة لا تتدخل بعمل الوزارات خلال تحقيقات الفساد

2024-07-25 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، ان الهيئة لا تتدخل في عمل الوزارات والمؤسسات خلال إجرائها التحقيقات في شبهات الفساد.

وقال اعلام الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون استقبل وزير الصحَّة صالح مهدي الحسناوي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تكثيف التعاون بين الهيئة والوزارة على قاعدة تعاون بلا حدود لضمان نزاهة قطاع الصحَّة".

واكد حنون خلال اللقاء بحسب البيان ان "الهيئة لا تتدخل في عمل الوزارات والمُؤسَّسات خلال إجرائها التحقيقات في شبهات الفساد"، مُشدِّداً على أنّهَ" على مُحقّقي الهيئة أن يقوموا بالإجراءات التحقيقيَّة دون التأثير سلباً في أعمال الوزارات واختصاصاتها وصلاحيات الفنيّين والمعنيّين فيها"، لافتاً إلى أنَّ "تحرّيات الهيئة عن الإخبارات لا تعطل تنفيذ المشاريع وسير الأعمال في تلك المُؤسَّسات".

من جانبه، بيَّن وزير الصحَّة أنَّ "إصرار رئيس الوزراء على استجلاب التكنولوجيا الطبيَّة المُتطوّرة؛ لمُعالجة الأمراض المُستعصية وتشغيلها بواسطة كوادر طبيَّةٍ دوليَّةٍ مُتخصّصة كان هدفه خدمة المواطن العراقيّ"، مُعرباً عن أمله في "تكثيف التعاون وتمتين الأواصر بين الوزارة والهيئة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات"، مؤكداً أنَّ "أبواب وزارته مفتوحة أمام إجراءات الهيئة".

واتَّفق الطرفان وفقا للبيان على "عقد ورشٍ وندواتٍ مُشتركةٍ من أجل تعزيز النزاهة وقدسية المال العام داخل المُؤسَّسة الصحيَّة، والتوعية بمخاطر الفساد"، فيما شددا على "الإسراع في حسم التحقيق الإداريّ وإرسال المُمثل القانونيّ عند المرافعات بغية تسريع وتيرة الحسم، وإنجاز القضايا بأسرع وقتٍ مُمكنٍ".







