القاضي زيدان يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب

2024-07-25 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال اعلام مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيسه شارك في برنامج النهوض بمستوى التعاون الدولي في الملاحقات القضائية تجاه داعش الذي يستضيفه المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بالتنسيق مع مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية والمنعقد في فاليتاـ مالطا".

واكد زيدان، بحسب البيان، ان "المنظمات الإرهابية اتخذت من العراق ساحة لممارسة نشاطها الاجرامي منذ العام 2003 لذا كان للقضاء العراقي دور مهم في مجال مكافحة الإرهاب ومن الضروري الاستفادة من القدرة العراقية في جمع المعلومات وإجراءات التحقيق ومحاكمة الإرهابيين".

وتابع "كما ونعتقد ان التعاون الدولي مهم جدا لمكافحة الإرهاب وبدون هذا التعاون لن نستطيع التخلص من هذه الفايروسات الإرهابية التي تشكل خطرا على جميع دول العالم".

ويشارك في البرنامج وفد قضائي ضم نائب رئيس مجلس القضاء في إقليم كردستان ورئيس محكمة استئناف نينوى وعدد من القضاة المختصين بقضايا مكافحة الإرهاب من مختلف المناطق الاستئنافية وبحضور وفود قضائية من دول البوسنة والهرسك وكندا وألمانيا.