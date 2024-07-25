إصابة طفلين اثنين بانفجار خزان وقود في دهوك

2024-07-25 15:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلنت مديرية الدفاع المدني في دهوك، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن إصابة طفلين اثنين بجروح إثر انفجار خزان للوقود في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "طفلين اثنين أصيبا بحروق جراء انفجار خزان للوقود على سطح أحد المنازل"، مبينة أن "الانفجار نجم عن تلاعب الطفلين بالخزان قبل اندلاع النيران فيه".

وأضافت أن "نسبة الحروق في جسد الطفلين تتراوح بين 25 إلى 90% وأحدهما جروحه بليغة"، مشيرة إلى أن "فرقها هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق".