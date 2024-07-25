وزير العمل: مهمتنا وواجبنا هو تسهيل وصول خدمات الوزارة لمستحقيها

2024-07-25 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، ان من واجبنا هو تسهيل وصول خدمات الوزارة لمستحقيها.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن وزيرها "الاسدي استقبـل اكثر من (150) مراجعاً، للاستماع الى مطالبهم بصورة مباشرة، والايعاز بانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة وفقاً للسياقات المعمول بها ضمن برنامج (الوزير يسمعك)".

واكد الاسدي بحسب البيان، على "حرصه على استقبال المواطنين، والاستماع اليهم بصورة مباشرة انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يطمح الى تحقيقه عبر تقديم الخدمات الإنسانية، وشمول الشرائح الضعيفة في المجتمع بالخدمات التي تقدمها الوزارة، للتخفيف عن معاناتهم، وقضاء حوائجهم".

وبينت ان "المقابلات ضمن برنامج (الوزير يسمعك) تكون وفق جدول مُعد من قبل قسم شؤون المواطنين في الوزارة، حسب طبيعة المناشدة، وتكون الأولوية في الاستجابة لطلبات كبار السن، والعاجزين، وذوي الإعاقة، والنساء الارامل، والمطلقات من الفئات التي تعنى برعايتها الوزارة، والعمل على تسوية معاملاتهم".

وأشارت الى ان "التقديم على المقابلات من خلال الدخول على رابط الاستمارة الخاصة بالمقابلة، وملء حقول الاستمارة، والتأكُّد من صحة المعلومات قبل الإرسال".

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