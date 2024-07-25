العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تموز

2024-07-25 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 371 الف مستفيد في بغداد والمحافظات لشهر تموز الحالي من عام 2024.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبدالرحيم، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الهيئة أكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لاكثر من (371) مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من (63) مليار و(355) مليون دينار لشهر تموز لعام 2024".

ودعت المستفيدين والمستفيدات "للتوجه إلى المنافذ المعتمدة من قبل مصارف (الرافدين ، الرشيد ، آشور) لاستلام رواتبهم بعد إكمال الإجراءات وتبليغهم من قبل المصارف".