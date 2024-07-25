2024-07-25 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، تعيين أكثر من 560 قيدًا من حملة الشهادات العليا والأوائل.

وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد نيوز"، أنه "عقد جلسته الطارئة رقم (19) في 2024/7/25 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (59) و (67) لسنة 2017 (حملة الشهادات العليا والاوائل) على وفق الية القرعة الالكترونية على ملاك مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات"، مبينا أنه "تم إصدار قرار تعيين اكثر من (560) قيد من المشمولين بهذا القانون".

وأضاف أنه "يدعو المشمولين الى متابعة الرابط الالكتروني بعد الساعة السادسة مساءً لمعرفة نتائجهم"، مؤكدا أنه "تم إرسال قوائم الأسماء إلى الجهات المعنية خلال الأسبوع القادم".

واكد المجلس على "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة"، مطمئنا "أبناءه جميعاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الملف بأقرب وقت، وهو ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف".



