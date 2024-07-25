2024-07-25 15:42:07 - المصدر: منصة إيشان

فجر رجل الدين الشيخ عداي الغريري، مفاجئة جديدة بالقول إنه لم يجد دليلاً على أن “يزيد ابن معاوية” لم يقتل الإمام الحسين عليه السلام. وقال الغريري، في برنامج “صالون زاكروس” الذي يقدمه الزميل أحمد الحلو، إنه “لم يثبت لديّ لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة أن يزيد قد قتل الحسين وبالتالي هو بريء […]

ظهرت المقالة نفى وجود أي دليل.. الغريري: يزيد لم يقتل الإمام الحسين (عليه السلام) أولاً على ايشان.