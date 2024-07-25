2024-07-25 15:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع إنستغرام قيام ناشطين بإطلاق ديدان وصراصير في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في فندق “ووترغيت” في واشنطن، احتجاجا على زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية. وأثار الفيديو تساؤلات حول كيفية تمكن متظاهرين زعموا أنهم أطلقوا هذه الحشرات، الأربعاء، من الوصول إلى الفندق في حين كانت المنطقة تحت إجراءات […]

ظهرت المقالة ديدان وصراصير في مكان إقامة نتانياهو بواشنطن احتجاجا على الزيارة أولاً على ايشان.