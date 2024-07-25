اعتقال عضو مجلس المعلمين "المعترضين" في السليمانية

2024-07-25 15:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مصدر محلي في السليمانية، يوم الخميس، بأن قوة أمنية اعتقلت عضو مجلسالمعلمين "المعترضين" دلشاد ميراني.

وقالالمصدر الذي فضل عدم الكشف عن هوسته، لمراسل وكالة شفق نيوز، إنه "تم اعتقالدلشاد ميراني في السليمانية اليوم بتهمة الإخلال بالأمن القومي وإهانة حكومة إقليمكوردستان"، دون معرفة الجهة المشتكية.

بدورهأكد دلشاد ميراني في تصريح لوكالة شفق نيوز، عقب إطلاق سراحه بكفالة مالية، أنه تمإبلاغه من قبل السلطات الأمنية بوجود ثلاث شكاوى مقدمة ضده من قبل السلطات والادعاءالعام في الإقليم حول قضية الإخلال بالأمن الوطني والتجاوز على حكومة الإقليم وعلىهيبة القومية الكوردية.

وكاندلشاد ميراني أحد المعلمين الذين تظاهروا باستمرار ضد تأخر صرف رواتب الكوادرالتدريسية في العام الماضي وكان ممن يتهم السلطات في الإقليم بصورة مباشرة عنمشكلة الرواتب.