السوداني يتسلم اعتماد ائتلاف الشركات الفائزة بالفرصة الاستثمارية لمترو بغداد

2024-07-25 15:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، اعتماد ائتلاف الشركات الفائزة بالفرصة الاستثمارية لـ"مترو" بغداد.

وذكر بيان صادر عن مكتبه اليوم، أن السوداني تراس اجتماعاً خصص لمتابعة مشروع مترو بغداد، إذ تسلم اعتماد ائتلاف شركات؛ فاسخود وونتر كابيتال/ Vaskhod & Wonter الدولي، الفائز بالفرصة الاستثمارية لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وتمويل ونقل ملكية (DBOMFT) لمشروع مترو بغداد، وفق المعايير المحددة الموضحة في الحقيبة الاستثمارية، ويضم الائتلاف شركات فرنسية واسبانية وتركية، مع مصرف ألماني.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع الستراتيجي الأضخم من نوعه في المنطقة، وما يعنيه لمدينة كبيرة مثل بغداد، بأحدث المواصفات العالمية، وبما يناسب الخدمة المطلوب تقديمها، ويُجاري التطورات المستقبلية.

ووفقا للبيان، فإنه ستنطلق عملية تفاوض بين أمانة بغداد وهيئة الاستثمار والائتلاف، لوضع التفاصيل الفنية والمالية والتنفيذية للعقد، الذي فاز به الائتلاف، وفقاً للفرصة الاستثمارية لمترو بغداد، المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (23374) لسنة 2023، ويضم الائتلاف؛ مجموعتي سيسترا/Systra، و SNCF الفرنسيتين، وشركات ألستوم/Alstom، وتالكو/ Talgo، وسينر/SENER الإسبانيات، وشركات تركية مُختصة بالإنشاءات، إضافة إلى بنك دوتشيه الألماني.