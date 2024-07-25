2024-07-25 15:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الخميس أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية في كركوك والتوافق بين ممثلي المكوّنات المتآخية للمحافظة. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني استقبل اليوم الخميس أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، ضمن متابعته جهود القوى الوطنية في المجلس لاختيار محافظ للمحافظة، والمضيّ في تشكيل الحكومة المحلية. وأكد السوداني، خلال اللقاء، أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية، والتوافق بين ممثلي المكوّنات المتآخية للمحافظة، وضمان مشاركة الجميع بفاعلية، وعدم تهميش أي مكوّن في صناعة القرار؛ لما للمحافظة من خصوصية، وضرورة تعاون جميع القوى الوطنية فيها؛ من أجل تحقيق تطلعات أهلها واستمرار الخطط الحكومية في الجوانب الخدمية والتنموية،