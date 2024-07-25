2024-07-25 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتح وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، مستودع الزبير 2 بعد إضافة مضخات توربينية جديدة. وذكر المكتب الاعلامي لوزارة النفط في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، افتتح مستودع الزبير 2 بمحافظة البصرة، بعد اضافة مضخات توربينية جديدة بطاقة 2 مليون و300 الف برميل باليوم . وقال وزير النفط وفقاً للبيان، ان الوزارة، تقوم بضخ النفط الخام من مستودع الزبير 1 ومستودع الزبير 2، و بعد إعادة تأهيل الاخير باضافة مضخات توربينية جديدة بطاقة مليون و150 الف برميل لكل واحدة منها، سوف تساعد على زيادة عملية الضخ من المستودع إلى الموانىء التصديرية باضافة طاقة تزيد على 300 الف برميل باليوم. وأشار، الى ان المشروع يهدف إلى تحقيق انسيابية عالية في عملية ضخ النفط الخام من الحقول النفطية الى المستودعات ومحطات الضخ ومن ثم إلى مستودع الفاو ومن ثم إلى ميناء البصرة النفطي والعوامات الاحادية إضافة ان الوزارة تعمل على تطوير مشاريع ادامة وزيادة الطاقات التصديرية.