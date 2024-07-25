إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر تموز

2024-07-25 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، راتب المعين المتفرغ لشهر تموز الحالي. وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان الهيئة اكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ، وتم صرف رواتبهم لشهر تموز للعام الحالي. ودعت المستفيدين والمستفيدات الى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏الرافدين، والرشيد، وأشور لاستلام رواتبهم.