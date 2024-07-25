2024-07-25 15:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اتفق رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، مع وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، على عقد ورشٍ وندواتٍ مُشتركةٍ؛ من أجل تعزيز النزاهة وقدسية المال العام داخل المُؤسَّسة الصحيَّة، والتوعية بمخاطر الفساد. وذكرت هيئة النزاهة، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن القاضي حيدر حنون، استقبل وزير الصحَّة صالح مهدي الحسناوي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على تكثيف التعاون بين الهيئة والوزارة على قاعدة تعاون بلا حدود؛ لضمان نزاهة قطاع الصحَّة. ونبه حنون، إلى أن الهيئة لا تتدخل في عمل الوزارات والمُؤسَّسات خلال إجرائها التحقيقات في شبهات الفساد، مُشدِّداً أنَّ على مُحقّقي الهيئة أن يقوموا بالإجراءات التحقيقيَّة من دون التأثير سلباً في أعمال الوزارات واختصاصاتها وصلاحيات الفنيّين والمعنيّين فيها. ولفت إلى أنَّ تحرّيات الهيئة عن الإخبارات لا تعطل تنفيذ المشاريع وسير الأعمال في تلك المُؤسَّسات. من جانبه، قال وزير الصحَّة: إنَّ إصرار رئيس الوزراء على استجلاب التكنولوجيا الطبيَّة المُتطوّرة؛ لمُعالجة الأمراض المُستعصية وتشغيلها بواسطة كوادر طبيَّةٍ دوليَّةٍ مُتخصّصة كان هدفه خدمة المواطن العراقيّ. وأعرب عن أمله في تكثيف التعاون وتمتين الأواصر بين الوزارة والهيئة والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، مؤكداً أنَّ أبواب وزارته مفتوحة أمام إجراءات الهيئة. واتَّفق الطرفان، على عقد ورشٍ وندواتٍ مُشتركةٍ؛ من أجل تعزيز النزاهة وقدسية المال العام داخل المُؤسَّسة الصحيَّة، والتوعية بمخاطر الفساد، مُشدّدين على الإسراع في حسم التحقيق الإداريّ وإرسال المُمثل القانونيّ عند المرافعات؛ بغية تسريع وتيرة الحسم، وإنجاز القضايا بأسرع وقتٍ مُمكنٍ.