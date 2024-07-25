الين الياباني يواصل الارتفاع لليوم الرابع على التوالي

2024-07-25 16:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع الين الياباني لليوم الرابع على التوالي، الخميس، ليصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع، إذ تخلى المتعاملون عن رهاناتهم طويلة الأمد على العملة ودفع انخفاض الأسهم العالمية المتعاملين نحو أصول الملاذ الآمن. وانخفض الدولار الأميركي مقابل عملات أخرى إذ رفع المتعاملون رهاناتهم على تخفيضات سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. وتراجع في أحدث تعاملات 0.92 بالمئة إلى 152.46 ين بعد تراجعه إلى 151.95 في وقت سابق من التعاملات في لندن، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل ايار. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.14 بالمئة إلى 104.23. وارتفع اليوان الصيني نحو 0.8 بالمئة، متأثرا بارتفاع الين ومستفيدا من الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة، وسجل أعلى مستوى له منذ ايار عند 7.205 للدولار. وتراجع الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة إلى 0.6519 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ايار. وانخفض الدولار في أحدث تعاملات 0.84 بالمئة مقابل الفرنك وهو أدنى مستوياته منذ أوائل اذار عند 0.8777. وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.0847 دولار بينما نزل الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2874 دولار. وتتوقع الأسواق حاليا خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة نحو ثلاثة مرات 25 نقطة أساس بحلول كانون الاول.