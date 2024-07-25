الخطوط الجوية العراقية تحصي عدد طائراتها الداخلة للخدمة

2024-07-25 17:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفواز

أحصت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عدد طائراتها الداخلة للخدمة، فيما أشارت إلى أنه ستتم إضافة 5 طائرات للأسطول العراقي حتى نهاية عام 2024.

وقال مدير عام الشركة، مناف عبد المنعم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ تسلمنا إدارة الخطوط الجوية العراقية، كان عدد الطائرات العاملة 15 طائرة فقط، أما الآن فأصبح عدد الطائرات 25 طائرة، حيث تمت إعادة 10 طائرات إلى الخدمة".

وأضاف، أن "الخطة المعدة حتى نهاية عام 2024 ، ستتضمن إضافة 5 طائرات، ليصبح العدد 30 طائرة".

وأشار إلى، أن "عدد الطائرات المتبقية هو 9 طائرات، ستتم جدولتها ضمن خطة عام 2025".

وأكد، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم بالخطوط الجوية العراقية كواجهة للعراق، ولديه حرص شديد على الرقي بها إلى أعلى المستويات".