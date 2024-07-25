الكشف عن موقف روديغر من الدوري السعودي

2024-07-25 17:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، موقف الألماني أنطونيو روديغر مدافع فريق ريال مدريد، من العروض المقدمة له من الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال رومانو، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "روديغر لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، رغم العرض الضخم من اتحاد جدة".

وأضاف ان "تركيز روديغر الكامل في الوقت الحالي على ريال مدريد، ولا توجد أي خطط للانتقال للدوري السعودي رغم الاهتمام بضمه"، مبينا أن "الشعور متبادل حيث يعتبر ريال مدريد أن روديغر لا يمكن المساس به".

وكان روديغر قد انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2022، قادما من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات