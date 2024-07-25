2024-07-25 17:12:06 - المصدر: منصة إيشان

أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية معطّل منذ العام 2005، وهو يشمل كل الشعب العراقي، ولا يمكن الاستمرار بقانون عمره حوالي 80 سنة. وقال الكلابي في مؤتمر صحفي تابعته “إيشان”، إن “قانون الأحوال الشخصية، تعديل معطل منذ سنة ٢٠٠٥، والمادة ٤١ من الدستور واضحة وتنص على ما يلي: (العراقيون أحرار […]

ظهرت المقالة يوسف الكلابي: تعديل قانون الأحوال الشخصية معطّل منذ 2005.. يشمل كل الشعب العراقي أولاً على ايشان.