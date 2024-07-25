النزاهة تضبط مسؤولا في بلدية الناصرية ينجز معاملات غير قانونية مقابل اموال

2024-07-25 17:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، ضبط مسؤول بمديرية بلدية الناصرية بتهمة إنجاز معاملات بصورة غير قانونية لقاء مبالغ ماليَّةٍ.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فريق التحرّي في مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد القيام بأعمال المُتابعة والمُراقبة من ضبط وكيل مدير قسم التدقيق في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة وبحوزته مُعاملاتٌ و(١٦) وصل جبايةٍ تعود لمُواطنين تمَّت جباية الأموال منهم"، مبيناً أنَّ "أعمال المُراقبة امتدَّت إلى خارج أوقات الدوام الرسميّ".

وأضافت أن "الفريق قام بضبط المُتَّهم الذي كان يقوم بنقل المعاملات إلى منزله؛ لغرض تعقبيها وإكمالها لقاء مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون والضوابط ودون مُوافقاتٍ رسميَّةٍ"، مُنوّهاً بأنَّ "عمليَّة الضبط تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، وفقاً لأحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات".

وأوضحت الهيئة أن "فرع الهيئة العامَّة للضرائب في الشطرة، لم يعالج مبالغ الأمانات الضريبيَّة البالغة (٨١٤,٥٩٣,٩١٣) ثمانمائةٍ وأربعة عشر مليون دينارٍ، التي مضت عليها مُدَّة التقادم البالغة خمس سنواتٍ وعكسها إيراداً نهائياً لخزينة الدولة مُنذ العام ٢٠١٣"، لافتاً إلى أنَّ "تقارير ديوان الرقابة الماليَّة وشعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب والخبير الحسابيّ المُنتدب لاحظت عدم تسديد مبالغ الأمانات لعددٍ من الأشهر إلى مُديريَّة خزينة المُحافظة".