حديث تركي عن "تدخل" لتنصيب محافظ كركوك.. عاد الحكم للتركمان بعد 100 عام!

2024-07-25 17:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت قناة (تي آر تي) التركية الرسمية، اليوم الخميس، (25 تموز 2024)، أن "التركمان يعودون إلى قمة هرم السلطة في محافظة كركوك بعد 100 عام وذلك بجهود دبلوماسية تركية".

وقالت القناة نقلا عن مصادر دبلوماسية تركية، إن "الجهود الدبلوماسية التركية أثمرت عن اتفاق كردي عربي تركماني على تنصيب محافظ كركوك" دون أن تحدد هوية الجهة الكردية.

وتقول المصادر وفقا للقناة، إن "تركيا سخرت جهودها منذ مدة طويلة من أجل التوصل لاتفاق يفضي إلى تطبيق منهجه الرامي إلى تدوير المناصب في كركوك بين مكونات المحافظة، حتى تحقق ذلك أخيرا".

وبحسب الاتفاق فإن الكرد والعرب والتركمان سيديرون فيما بينهم منصب محافظ كركوك، وتضيف القناة التركية الرسمية أيضا إن "الجهود الدبلوماسية التركية أثمرت عن إيصال تركماني بعد 100 عام إلى قمة هرم السلطة في محافظة كركوك"

وأكدت ألقناة، أن "أحد بنود الاتفاق بحسب المصادر الدبلوماسية التركية ينص على عدم منح الترخيص لحزب العمال الكردستاني للتواجد في كركوك".

يشار الى انه ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

واكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم خلال استقباله اعضاء مجلس كركوك من المكون العربي، على أهمية استكمال تشكيل حكومة كركوك والتوافق بين ممثلي مكوناتها.

وشدد السوداني، خلال اللقاء، على "ضمان مشاركة الجميع بفاعلية، وعدم تهميش أي مكوّن في صناعة القرار لما للمحافظة من خصوصية".