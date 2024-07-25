السوداني يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة ويعلن عن مبادرات جديدة لدعم النساء

2024-07-25 17:56:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشؤون المرأة. تم خلال الاجتماع مراجعة تنفيذ مقررات الاجتماعات السابقة، ومتابعة إجراءات الوزارات والجهات المعنية، حيث وجه سيادته بسرعة التنفيذ وبذل الجهود لتحقيق مصالح المرأة والارتقاء بواقعها في جميع المجالات.





أكد السيد السوداني، خلال الاجتماع، على أهمية القطاعات النسوية، مشيرًا إلى أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع، لكنها مقيدة في الكثير من الجوانب. لذا، يجب على المجلس وضع آليات عمل سريعة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المختلفة.





شهد الاجتماع النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم إقرار الشعار الخاص بالمجلس الأعلى لشؤون المرأة، والموافقة على إطلاق مبادرة "الفريق الوطني للمرأة العراقية". تهدف هذه المبادرة إلى دعم وتطوير وتنمية مهارات الشابات في مجالات متعددة، أهمها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة. سيتم اختيار نحو 5000 شابة من جميع المحافظات عبر منصة الفريق الوطني للمرأة العراقية، التي ستنطلق قريبًا.





تمت الموافقة على عقد منتدى حوار النساء الوطني، بهدف دعم المرأة والاستماع لمشاكل واحتياجات النساء في بغداد والمحافظات. كما تمت الموافقة على "البرنامج التدريبي النسوي الوطني" لتدريب النساء العاملات في القطاع الخاص في مجالات التسويق الرقمي، الدفع الإلكتروني، تكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، التمكين الاقتصادي، الإدارة، التسويق، والمبيعات. كذلك، جرت الموافقة على تأجيل موعد إقامة "الملتقى العراقي العربي للمرأة" إلى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل في العاصمة بغداد.





قرر المجلس استضافة رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية وعدد من القضاة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية في الجلسة المقبلة. كذلك، سيتم استضافة ممثل عن وزارة الصحة لمناقشة الاستمارة المعدة من قبل الوزارة لمعالجة نسب الطلاق، وتقديم الدعم النفسي والمشورة.





اتخذ المجلس قرارًا بأن تقدّم العضوات ملاحظات بشأن قانون العنف الأسري لمناقشتها في الجلسة المقبلة، مع إقامة ورش عمل لمناقشة مواد القانون. كما تم تكليف وزارة الاتصالات بإنشاء منصة "عين المرأة" الخاصة بالمجلس الأعلى للمرأة. ووجه السيد السوداني بمراعاة نسبة المرأة في الحصول على الإعانات الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.