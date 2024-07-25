القوات الخاصة العراقية تتسلق عاشر أعلى جبل في العالم (صور)

2024-07-25 18:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، (25 تموز 2024)، عن تمكن أفراد من القوات الخاصة من تسلق عاشر أعلى قمة جبلية في العالم ضمن مسابقة عالمية cism أجريت في جمهورية روسيا الاتحادية بمشاركة 15 دولة.

وقالت الدفاع في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق القوات الخاصة العراقية/ الفريق الأول وصل قمة جبل (إلبروس) الذي يقع في سلسلة جبال القوقاز الغربية في جمهورية روسيا".

وقمة إلبروس هي أعلى قمة في جبال القوقاز وفي روسيا وأوروبا، وبارتفاع يبلغ 5,642 م، وهو في المرتبة العاشرة عالميًا، حيث تصل درجة الحرارة فيها إلى 30 درجة تحت الصفر وانعدام الرؤية ليلاً ونهاراً ونقص الأكسجين يصل إلى 50% كما ان الجبل يعد من أخطر المرتفعات في العالم.







